GTLC Winter : quand Virgile Vandewalle surprend tout son monde sur le 37 km

Un départ et une arrivée au sommet de la piste de ski d’Ovifat, comme pour la version d’été : le GTLC (Grand Trail des Lacs et Châteaux), version hiver 2022 a vécu. Bien vécu.

1130 inscrits, de belles bagarres, des parcours qui ont fait l’unanimité dans l’intérêt et la beauté, du moins en ce qui concerne les participants interrogés. Une excellente note d’ensemble à attribuer à l’équipe organisatrice réunie autour de Michaël Louys. Et un solide atout dans le cadre de la candidature officiellement posée auprès de la Fédération belge d’athlétisme en ce qui concerne l’organisation des championnats de Belgique de trail (cours et long) 2023…

Sur le 37 km, sacrée empoignade en fin de course avec une arrivée jugée quasi au sprint entre le Bruxellois Virgile Vandewalle et le local (Malmedy) Jérôme Remacle, victime de deux erreurs d’orientation “qui devraient m’avoir coûté entre deux ou trois minutes”, soupirait celui qui nous avait épatés récemment avec une 13e place conquise lors Nice Côte d'Azur by UTMB.

Sur le 22 km, verdict également tombé en fin de course et marqué par une erreur du leader (Andres Pahos) qui a dû s’arracher dans le final pour devancer Denis Trillet. “Le week-end passé, j’étais en Suisse et je m’étais offert quelque 4000 mètres de D + à l’entraînement”, nous expliquait le lauréat.

Enfin, sur la dernière course, un 12 km à faire en duo, les jeunes Romaric Angenot et Samuel Dubois ont enlevé la mise.

Grand Trail des Lacs et Châteaux Winter 2022: tous les résultats