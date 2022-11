Guillaume Deneffe 2e du 165 km du Kullamannen by UTMB: son ticket pour l’UTMB 2023 est validé

Incroyable Guillaume Deneffe : ce samedi matin, le Liégeois d’origine namuroise a terminé deuxième du Kullamannen ultra, une course de 165 km (2150 mètres de D +) faisant partie du World series Tour et se disputant dans le sud de la Suède. Au-delà de son premier podium sur la scène internationale en longues distances, ce premier accessit lui permet d’assurer son dossard pour l’UTMB de l’an prochain. En 2022, il avait terminé 15e sur l'UTMB, signant le meilleur résultat belge de l'histoire sur cette épreuve.

Suivant le nouveau règlement mis en place pour l’édition 2023, les 3 premiers de chaque course faisant partie du World Series Tour sont inscrits automatiquement pour l’UTMB. Un système copié sur ce qui se fait depuis des années en triathlon avec le système Ironman.

En tête durant près de 70 km au milieu de la nuit, Deneffe s’est finalement incliné devant l’étonnant Français Alexandre Boucheix (alias Casquette Verte) qui, cette année, avait déjà couru cinq 100 miles, dont l’UTMB (18e) et la Diagonale des Fous (103e voici 2 semaines).

Un résultat assez incroyable pour notre compatriote qui, quelques heures avant le départ, nous avait confié qu’il ne sentait pas en bonne posture pour cette course. En cause, une baisse de charge mentale (pas mal de soucis avec l’aménagement de sa nouvelle maison) et, surtout, un refroidissement qui l’handicapait depuis quelques jours.

Premiers résultats : 1. Alexandre Boucheix (Fra), les 100 miles en 15h14’; 2. Guillaume Deneffe (Bel), 15h43’11.

Kullamannen by UTMB: les résultats