La retour de la Course du Souvenir à Ploegsteert : une 40e rugissante

Plus de 3000 participants sont attendus ce vendredi à Ploegsteert pour la 40e édition de cette épreuve qui conjugue goût de l’effort et devoir de mémoire.

Conjuguer le goût de l’effort et de la performance au devoir de mémoire, c’est ce qui motive la plupart des participants à la Course du Souvenir chapeautée par MTO (Memorial Trophy Organisation). L’épreuve existe depuis 1981.

"Il s’agira cette année de la 40e édition puisque la dernière s’est déroulée en 2019. Nous sommes de retour après deux ans marqués par la crise sanitaire", confie Samantha Vandenbroucke, qui s’implique de plus en plus dans l’organisation aux côtés de son papa, Jean-Jacques, président, et de Christiane Clinckemaillie, toujours présente également.

Du beau monde

En comptant le kilomètre prévu pour les enfants et les tracés habituels de 8 et 21 kilomètres, plus de 3.000 participants seront au départ, ce qui n’était pas gagné d’avance. "En moyenne, la fréquentation sur les épreuves est en chute de 30%, poursuit Samantha Vandenbroucke. On ne s’attendait donc pas à accueillir plus de 3.000 coureurs. Les parcours demeurent inchangés et chaque participant recevra son tee-shirt ainsi qu’une Queue de Charrue."

Comme souvent, il y aura du beau monde au départ. Sur les 8 kilomètres, on retrouvera ainsi Tim Merlier, champion de Belgique cycliste sur route, qui n’est autre que le compagnon de Cameron Vandenbroucke, la petite-fille de Jean-Jacques.

"Des athlètes comme Djamel Bachiri, Hicham Briki et Yannick Michiels ont aussi annoncé leur présence, précise Samantha. Pierre Denays, qui avait gagné sur 8 kilomètres en 2019, disputera les 21 kilomètres.

Jusqu’à ce mercredi (de 10 h à 18h), les inscriptions peuvent encore se faire Au café de la Grand’Place, 1 place de la Rabecque à Ploegsteert.

Le retrait des dossards est possible le jour même à partir de 8h30. Par contre, il n’y aura pas de possibilité d’inscription la veille et le jour de la course.

