Vincent Machet, 52 ans, poids de forme à 130 kg et membre fondateur du "Team Salami": un coureur hors-norme

Dans le magazine Zatopek actuellement en kiosque, on découvre le portrait d’un coureur vraiment hors-norme : il s’appelle Vincent Machet et il pèse près de 150 kilos.

"Lorsque je monte sur la balance, désormais, elle m’indique 'Error'", répond pudiquement Vincent Machet quand on lui demande son poids actuel.

Il n’abandonne pas pour autant l’idée de courir. Car oui ! Vincent Machet (52 ans) est coureur. Il est même membre co-fondateur du "Team Salami" qui réunit plusieurs coureurs aux mensurations hors-norme. Le nom est évidemment un petit clin d’œil au "Team Salomon" dont il côtoie d’ailleurs certains membres au départ des trails. "Seulement au départ", précise-t-il. "Pendant la course, c’est plus compliqué."

Vincent Machat va sortir au printemps 2023 un livre autobiographique intitulé Autopsy d’un marathon.

Tout est effectivement plus compliqué lorsqu’on pèse aux alentours de 150 kilos. "Remarquez, je n’ai pas toujours été aussi lourd", précise-t-il. "Mon poids de forme est plutôt aux alentours de 130 kilos. Mais comme beaucoup de gens, j’ai pris du poids durant la crise du covid. A cela se sont ajoutés des soucis personnels, qui chez moi, se soldent toujours par des crises de boulimie. J’ai pris vingt kilos en quatre mois."

"Peu importe votre poids, vous devriez courir"

Actuellement, il suit un régime drastique avec des rations ne dépassant pas les 800 calories par jour. Est-ce que cela marche ? "Lentement !", explique-t-il. "C’est d’ailleurs ce qui rend les régimes si difficiles à suivre lorsqu’on est obèse."

En complément de ces restrictions, il compte aussi sur la course à pied pour revenir en meilleure forme. Compte tenu de sa corpulence actuelle, l’information étonne un peu. Mais Vincent Machet est un habitué des grandes courses populaires et il possède un record personnel sur marathon à 5 heures et 5 minutes établi à Marseille en 2004. "Pour cette course, j’étais descendu à 115 kilos", se souvient-il. "Je me faisais l’effet d’un avion supersonique."

Une tablette par nuit

Le ton est donné. Celui de l’humour. Mais lorsqu’on lui demande quelle est pour lui la pire pensée à laquelle son obésité le rattache, il redevient grave. "Etre un contre-exemple pour mes trois enfants", répond-il.

Il essaie pourtant de corriger le tir. Il cultive ses légumes. Il prépare des repas équilibrés pour sa famille. "Seulement, je sais que je suis toujours à la merci d’un craquage. Dès que mon état émotionnel vacille, cela me reprend. Je suis capable alors de me lever au milieu de la nuit pour avaler une tablette entière de chocolat en deux minutes. Or, je n’aime pas le chocolat !"

Dans son livre autobiographique intitulé Autopsy d’un marathon et qui sortira probablement l’année prochaine, Vincent Machet s’interroge sur l’origine de sa fragilité. Il parle aussi des nombreux sports qu’il a pratiqués tout au long de sa vie et en dépit de son imposant gabarit : football, rugby, escalade, randonnée. Puis, il y a la découverte du jogging dans les années 80, un sport qui deviendra très vite une vraie passion pour lui. "Intense, sincère, viscérale", commente-t-il.

Trop gros pour courir ? Stop à la grossophobie !

Dès les premières courses, il comprend que son poids le condamne à vivre l’aventure en queue de peloton. Peu importe. L’exploit pour lui consiste dans le fait de finir l’épreuve sans s’arrêter, ce qui implique de sa part une volonté qui, parfois, le surprend lui-même. "Lorsque j’ai un objectif, je suis capable de m’astreindre à une rigueur que je n’ai pas vis-à-vis de la nourriture."

L’histoire de sa vie est racontée plus en détail dans la dernière fournée du magazine Zatopek. Notamment sa participation en 2010 à une nouvelle émission de télé-réalité intitulée Maigrir à tout prix. Le principe ? Suivre à la trace des personnes obèses qui s’étaient fixé de revenir à un poids plus usuel. Le projet de Vincent Machet de se remettre assidûment au sport et même de participer au prochain marathon de New York faisait de lui le client parfait pour les caméras de M6. Il a relevé le défi mais il garde un souvenir amer de l’expérience. Il explique notamment pourquoi. La suite dans le magazine !