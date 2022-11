S’alimenter exclusivement dans des restaurants de fast-food tout en poursuivant néanmoins un entraînement intensif en course à pied, est-ce possible ? Début de réponse avec l’aide de Zatopek Magazine.

32000 hamburgers en 17 ans pour un runner américain : peut-on concilier junk food et course à pied ?

Dans le dernier numéro de Zatopek, un dossier passionnant explore la relation entre le running et la malbouffe à travers une série de portraits savoureux, notamment celui de Don Gorske.

Cet américain de 68 ans présente la particularité de ne se nourrir que dans le même restaurant McDonald’s depuis 50 ans. De plus, il prend toujours la même chose : un Big Mac le midi et un autre le soir. Le 17 mai dernier, Don Gorske a fait ses comptes. Il en avait avalé plus de 32.000 ! "Quand j’ai eu ma première voiture, j’ai roulé jusqu’au seul McDonald’s du coin pour manger trois Big Mac", raconte-t-il. "Je me suis tout de suite dit que je mangerai ça le restant de ma vie."

En un demi-siècle, seuls une tempête de neige, le cambriolage de sa maison, une fermeture inopinée de l’enseigne à la suite d’une panne de courant et le décès de sa mère auront eu raison de sa fidélité. Soumis à un tel régime depuis autant d’années, on s’attendait à le retrouver dans un état de santé désastreux. Pas du tout ! À 68 ans, Don Gorske se porte comme un charme. "J’ai sans doute un bon métabolisme", commente-t-il.

Energy balls maison : les ravitaillements sains à prix malins

C’est possible. Mais on le soupçonne aussi d’avoir procédé à une petite mise en scène de son assuétude dans le but de la rendre encore plus spectaculaire. Car s’il est vrai qu’il tourne au rythme d’un ou deux Big Mac par jour (250 calories/unité), on retiendra aussi qu’il ne boit pas de soda, qu’il a renoncé aux frites depuis des années et qu’à ce régime monolithique, il associe d’autres habitudes de vie plutôt saines. Chaque jour, il effectue une promenade d’une dizaine de kilomètres environ. Longtemps, cet ancien gardien pénitencier s’est également adonné à la course à pied. En 2006, il avait bouclé le marathon de San Diego avec à la main le 21387e Big Mac de sa vie.

Joe D’Amico, un mois de junk food pour préparer un marathon bouclé en 2h39

Le deuxième personnage présenté dans le dossier est très étonnant lui aussi. Il s’appelle Joe D’Amico et, à l’occasion du marathon de Los Angeles en 2011, il a fait le pari de se nourrir exclusivement au McDonald’s au cours du dernier mois de préparation et néanmoins battre son record personnel (2h36'54'').

"Ma femme m’a traité de fou", explique-t-il. "Mais j’adore cette chaîne de restaurant et j’adore courir. Pour moi, c’est une excellente façon de réparer l’injustice qui lui est faite lorsqu’on la présente comme incompatible avec une bonne forme physique."

Il tenta l’expérience sous le contrôle du médecin. Pas de problème ! Le régime lui aura même permis d’abaisser son taux de mauvais cholestérol et, le jour J de la course, celui que se fit connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de McRunner a terminé 29e dans un temps plus qu’honorable compte tenu des conditions climatiques difficiles (2 heures, 36 minutes et 14 secondes).

Performance sportive et végétarisme: quels impacts sur les coureurs à pied?

Là encore, il fallait creuser un peu pour découvrir une réalité plus complexe. De fait, Joe D’Amico, avec l’aide des employés du restaurant McDo, choisissait ses aliments avec soin. Par exemple, il s’abstenait prudemment de toucher au célèbre Big Mac, préférant des préparations à base de poulet qu’il commandait sans mayonnaise. De la même façon, il avait supprimé le bacon et le fromage des sandwiches aux œufs du matin tandis qu’il remplaçait la plupart du temps les frites par des salades composées. Il s’octroyait en outre un complément multivitaminique et un gel à l’entraînement. Enfin, il a démarré son régime un mois "seulement" avant la course.

Une période plus longue aurait peut-être été plus préjudiciable.

D’autres histoires figurent encore dans ce dossier de Zatopek dont il ressort en définitive que, oui, on peut concilier performances sportives et junk food… mais pas longtemps !