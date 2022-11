La poisse pour l’ultra-traileur François D’Haene lors de sa reprise du ski : il souffre d'une fracture de la jambe

On avait laissé François D’Haene sur un forfait pour la Diagonale des Fous suite à une blessure au calcanéum (os du talon) voici un peu moins d’un mois. Poursuite de cette poisse ce vendredi puisque François D’Haene a expliqué sur ses réseaux que la reprise de dossard, prévue en ski-alpinisme, risquait d’être attendue encore un petit temps. Suite à un mauvais appui (lors de sa première sortie de ski de la saison, apparemment), le Français, quatre fois lauréat de l’UTMB, s’est occasionné une fracture de la jambe au niveau de la malléole.

A découvrir: notre podcast avec François D'Haene

“Même si j’avais eu la chance d’être épargné par les blessures depuis 10 ans, il paraît que cela fait partie de la vie d’athlète alors on va devoir essayer de composer avec. Je vais faire comme avec chaque imprévu : analyser, essayer de comprendre et tirer les bons enseignements de cette blessure pour revenir au plus vite, en écoutant et en respectant mon corps”, explique le Français qui fêtera cette année en même temps que Noël ses 37 ans.