Voici 1000 jours qu’il court au quotidien : le Schaltinois Christian Bultot ne s’est plus arrêté depuis près de 3 ans

Christian Bultot court toujours. Voici deux ans, nous étions allés à la rencontre de ce citoyen de Schaltin, ancien peintre en bâtiment, alors qu’il venait de passer le cap des 250 jours consécutifs avec au moins une sortie running à son actif.

Aujourd’hui, l’athlète de l’ARCH, 64 ans, cumule toujours les kilomètres au quotidien. Avec une moyenne par semaine qui flirte avec les 100 bornes habituellement. Et ce mercredi 23 novembre, cela fait exactement 1000 jours qu’il n’a pas passé une journée sans enfiler ses baskets de course.

Une promesse autant qu'un défi

Christien Bultot, qu’on surnommait le lièvre de Lisogne dans le club de football où il évoluait plus jeune, s’était lancé ce défi en guise de promesse à son épouse, qui est décédée en mai dernier. Suite à un AVC, elle était partiellement paralysée et plus en mesure de parler, alors que la situation sanitaire l’empêchait de la voir aussi souvent que souhaité.

"Je voulais faire quelque chose pour lui témoigner mon soutien, malgré la distance physique. Je lui ai alors dit que j’allais courir tous les jours, pour elle, tant que cette situation perdurerait", nous avait-il confié lors d’une visite à son domicile.

Celui qui arbore le nom de Bourvil sur son survêtement de club ne devrait pas s’arrêter là, malgré une tendinite qui l’empêche actuellement de courir autant que souhaité. Son nouvel objectif : arriver à 3 années sans avoir passé un seul jour sans courir.