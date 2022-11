Jimmy Minet court depuis 1000 jours : “J’aimerais faire mieux que Forrest Gump”

Ce vendredi 25 novembre marque un cap pour l’Enghiennois Jimmy Minet, qui atteint le cap des 1000 jours consécutifs de course à pied. L’enseignant de 38 ans, par ailleurs diabétique, court quotidiennement depuis le 1er mars 2020 et a parcouru au total plus de 18.100 kilomètres.

Rencontre.

Jimmy, comment est née l’idée de réaliser un tel défi ?

”Dès le début de l’année 2020, j’ai commencé à courir souvent, ne m’accordant que deux jours de pause chaque mois. À partir du 1er mars, je me suis mis en tête de courir tous les jours pendant un mois. J’ai eu envie de continuer 50 jours, puis 100 et ainsi de suite. A 500, j’ai pensé à atteindre 1000. Au total, ça fait deux ans et demi que ça dure et j’aurai tourné à plus de 18,1 kilomètres par jour. Même début 2021, quand j’ai attrapé le Covid, j’ai trouvé une solution. J’ai effectué environ 800 tours de ma terrasse pendant quatre jours d’affilée.”

Vous avez donc couru aussi quelle que soit la météo ?

”Oui. Je pense même avoir acquis une certaine sagesse populaire en regardant le ciel, à l’image de mon grand-père, qui savait quand il allait pleuvoir. Je parviens à lire le ciel. Même pendant les courses, j’arrive à me placer de manière à éviter au maximum les intempéries, même si tout ça reste aléatoire. Mais même quand la météo est exécrable, révoltée, je trouve toujours quelque chose de beau à voir."

A quel moment de la journée courez-vous ?

”Je suis du matin pour travailler mais pas pour courir. Certains sortent vers 4 h du matin. Je trouve ça fou. J’aime courir le soir et même quand la nuit est tombée. Il n’y a plus de bruit, on est seul au monde. Avec un petit quartier de lune, c’est parfait. “

Avez-vous connu des pépins physiques depuis le début de cette aventure ?

”J’ai eu des problèmes musculaires, à la cuisse par exemple. J’ai aussi traîné une tendinite à la patte d’oie. Mais il n’était pas question pour moi de stopper. Je l’ai dit au kiné. Disons que j’ai adapté mes entraînements pour pouvoir guérir. C’était mon option.”

Dernière question : allez-vous continuer à courir quotidiennement ?

”Oui, j’aimerais faire mieux que Forrest Gump, qui a couru 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Ce qui me mènera vers 15 mai 2023.”

Jimmy Minet en quelques chiffres

1.000 : Ce 25 novembre, il en est à son millième jour de course quotidienne depuis le 1er mars 2020.

18.100 : ce vendredi, il aura dépassé les 18.100 kilomètres, soit une moyenne de plus de 18,1 kilomètres par jour.

75,19 : en kilomètres, c’est sa sortie la plus longue effectuée lors de sa victoire aux 6 heures d’Ath cette année.

5 : en kilomètres, sa plus courte sortie.

7h02 : sa sortie la plus matinale, lui qui ne l’est pas.

22h50 : sa sortie la plus tardive après avoir roulé 12 heures en voiture pour revenir d’Italie.

