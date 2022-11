Virgil Vandewalle enlève Olne-Spa-Olne trois semaines après le GTLC, Maxime Monfort 3e

Trois semaines après avoir enlevé la course des 38 kilomètres sur la version hivernale du Grand Trail des Lacs et Châteaux (GTLC), le Bruxellois Virgil Vandewalle a fait de même sur quasi le double de la distance.

Ce dimanche, ce kiné de 38 ans s’est en effet imposé à l’issue de la 26e édition d’Olne-Spa-Olne, course qui avait attiré plus de 900 coureurs cette année.

Vandewalle, en nette progression cette année (11e par exemple lors des 98 kilomètres du Swiss Peak) se présentait pour la première fois sur la ligne de départ de ce classique du calendrier belge. « C’est une course qui me tente beaucoup et sur laquelle je devrais retrouver pas mal de coureurs qui ont terminé ce samedi dans le top 10. Mon résultat de ce week-end est de bon augure…", nous avait-il expliqué en haut de la piste de ski d’Ovifat voici trois semaines.

Il devance finalement Denis Trillet et Maxime Monfort, auteur tous les deux d’une très belle deuxième moitié de course qui aura vu craquer Jérôme Remacle et Arnaud Géromboux, en tête tout un temps.

A l’heure où ces lignes sont écrites (14h), moins d’une dizaine de coureurs étaient arrivés.