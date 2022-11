Amélie Mauresmo boucle le marathon de San Sebastian en 3h14'13, à la 19e place

Amélie Mauresmo n’est en pas à son coup d’essai. L’ancienne championne de tennis s’est découvert une nouvelle passion pour la course à pied après l’arrêt de sa carrière sur le circuit WTA.

A 13 km/h de moyenne

La Française, aujourd’hui âgée de 43 ans, avait déjà à son actif des marathons comme ceux de New York, Londres ou Paris (à deux reprises). Cette fois, elle s’est alignée sur un marathon en Espagne, celui de San Sebastian, pour y décrocher sa meilleure performance sur un 42,195km : 3h14'13. Soit une vitesse moyenne de 13 km/h (4 minutes et 26 secondes au kilomètre). Mauresmo, qui vit au Pays Basque, a vécu l’aventure en famille, retrouvant ses deux enfants (Aaron, 7 ans, et Ayla, 5 ans) sur la ligne d’arrivée.

Cela a permis à la directrice du tournoi de Roland-Garros d’obtenir la 19e place chez les dames. Même pour une ancienne athlète de haut niveau, cela reste une performance plus qu’honorable quand on n’est pas une spécialiste de la course à pied. En avril dernier, le footballeur Arjen Robben, à 38 ans, s’était par exemple essayé sur la distance du marathon à Rotterdam, bouclant la distance en 3h13.57.

"Piquée par le virus"

”Lorsque j’ai terminé le premier (marathon), je me suis dit ‘je l’ai fait, et plus jamais’sur la ligne d’arrivée. Et le lendemain, bien évidemment, je me suis dit ‘bon quand est-ce que j’en refais un autre ?’, indiquait-t-elle avant le dernier marathon de Paris au site Aufeminin.com. J’ai été piquée par le virus de la course clairement. C’est addictif. J’aime la préparation qui me permet de me maintenir en forme, mais aussi le challenge et l’objectif de temps, avec ça je me sens bien.”

En 2010, Amélie Mauresmo avait couru son tout premier marathon, le terminant en un chrono de 3h40'20. Depuis, elle en a couru six autres.