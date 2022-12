L’Ohm Trail, qui avait organisé le National en 2022 et pensait avoir un accord pour 2023, se dit très déçu de cette annonce.

Officiel : le Grand Trail des Lacs et Châteaux (GTLC) accueillera les deux championnats de Belgique de trail en 2023

La candidature introduite par le club des Hautes Fagnes a été retenue pour l’organisation des prochains championnats de Belgique de trail court et long. Ceux-ci viendront se greffer sur une solide organisation qui a fait ses preuves, que ce soit dans sa première version comme dans l’actuelle, à savoir le Grand Trail des Lacs et Châteaux. Dates retenues : le week-end des 13 et 14 mai, à Ovifat.

Les deux distances seront celles de cette année, à savoir 43 km pour 1800 m D + (dimanche) et 85 km (samedi) pour 3480 m D +. Il s’agira évidemment de courses Open où seuls les dossardés dans un club reconnu par la Fédération belge d’athlétisme pourront briguer les différents titres mis en jeu.

Le GTLC ne connaît pas la crise

Du côté de l’Ohm trail, théâtre des derniers nationaux en juin dernier, on s’avoue surpris par cette officialisation.

”Dans les discussions que nous avons eues avec la LBFA avant le National 2022, nous étions bien d’accord sur le fait que nous organiserions en 2022 et 2023”, nous explique ainsi Greg Leclercq, pour l’Ohm Trail. “Nous étions même prêts à postuler pour accueillir les championnats d’Europe de 2024. Nous avions également créé cette distance de 80 km, spécialement pour ces championnats, alors que cela demandait un gros surcroît de préparation, de travail et de bénévoles. Je suis très déçu, tout en précisant que je suis très content pour le GTLC. Leurs parcours sont superbes et ils font de l’excellent boulot. Je trouve cela fort cavalier de la part de la Ligue en fait… ”