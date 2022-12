C’est bien simple, il n’existait aucune épreuve de course à pied de ce type en version urbaine dans le monde. Liège l’a fait !

De quoi s’agit-il exactement ? Plutôt que de chronométrer l’ensemble du parcours, du départ jusqu’à l’arrivée, comme dans une course classique, les courses enduro n’enregistrent les temps de passage que sur un certain nombre de segments : une rue, un parc, un bâtiment, un escalier. La Corida dè Torê à Lidje se compose ainsi de plusieurs “bouts de course”, un peu comme le concept de segments sur Strava ou des “spéciales” en rallye. Les temps des segments sont additionnés pour constituer un classement général.

Les avantages de ce format ? Ils sont nombreux ! Chacun démarre quand il veut dans une fourchette horaire composée de trois vagues de départ prévues par l’organisation (19h30, 19h50 et 20h10). Finies les cohues au départ et parfois aux arrivées. On peut aussi courir en famille ou avec des amis de niveaux sportifs très différents. Pour cela, il suffit de s’attendre mutuellement à la fin des tronçons chronométrés et parcourir les zones de transition en trottinant ou même en marchant. Chacun fait à sa guise. Enfin et surtout, ce découpage de l’effort est redoutablement efficace pour améliorer sa forme physique puisqu’on travaille ainsi selon le célèbre “fractionné”.

La Cité ardente by night

Le tracé de la course forme une boucle de huit kilomètres qui démarre et se termine au tout récemment rénové stade de Naimette-Xhovèmont à Liège (Province Naimette Arena). Les coureurs trouveront sur leur parcours neuf tronçons chronométrés d’une distance allant de 100 mètres à 1400 mètres. Ils passeront notamment par les Galeries Saint-Lambert ou encore les célèbres escaliers de Bueren.

En pratique, pas besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Chaque coureur recevra un dossard à puce qui activera le chrono lors du passage du portique de départ des tronçons et qui arrêtera le chrono lors du passage du portique de fin des tronçons. Pas d’inquiétude non plus pour la sécurité : des équipes techniques seront bel et bien présentes au début et à la fin des tronçons “chrono” pour assurer leur bon déroulement.

Petite surprise : les deux dernières parties chronométrées réservent deux “épreuves” aux coureurs. Un passage par la fosse de steeple où la barrière sera remplacée par des ballots de foin, et un parcours du combattant dans une structure gonflable plutôt hors norme. Que les moins téméraires se rassurent cependant : ces deux défis peuvent être contournés, moyennant une petite pénalité chronométrique, évidemment.

Corrida de Liège 2022 / Li Corida dè Torê à Lidje ©Geoffrey Meuli / ASBL sport et santé

La convivialité au rendez-vous

Et entre les tronçons ? C’est simple, chacun fait comme il l’entend. Les sections intermédiaires peuvent être réalisées en courant ou en marchant. Seule recommandation : bien veiller à respecter le code de la route ! Car le trafic routier ne sera pas interrompu sur ces portions de transition. Les coureurs pourront néanmoins compter sur l’aide d’”orienteurs” qui leur indiqueront le parcours.

Attention, ces sections intermédiaires sont loin d’être dénuées de tout intérêt. Au contraire ! Des ravitaillements sportifs et festifs y sont prévus. Notamment un arrêt au centre-ville, à la boulangerie Saperlipopette, ainsi qu’un autre dans les Galeries Saint-Lambert. Et à l’arrivée, les participants recevront des fruits, des biscuits et une bonne soupe chaude offerts par Al’Binete (spécialiste des produits bio, frais, locaux, équitables et de saison depuis 1991 en région liégeoise).

Enfin, pour ceux qui le désirent, la soirée pourra se terminer au “club house” de la Naimette Province Arena, dans un esprit de fêtes de fin d’année. Rendez-vous ce vendredi 9 décembre !

