Sport&Tourism Promotion, asbl organisatrice de l’événement, a en effet officialisé ce jeudi matin à l’occasion d’une conférence de presse à Namur que l’Xterra Belgium serait le théâtre en 2023 du Championnat d’Europe de la spécialité le samedi 10 juin. L’épreuve devrait attirer plus de 1500 athlètes, dont 65 % venus de l’étranger, tout au long du week-end. Avec, au total, un prize-money de 25000 euros équitablement réparti entre les athlètes masculines et féminins.

Le rendez-vous namurois, qui retrouvera la Citadelle de Namur comme centre névralgique après deux années sur le site du port de Beez, devrait également devenir l’une des 7 étapes de la Coupe du monde de la spécialité, circuit qui devrait être officialisé dans les prochains jours.

Natation en eau libre, VTT et trail running

Le cross triathlon est une discipline qui mêle natation en eau libre, VTT et trail running. En guise de comparaison, le label Xterra est au cross triathlon ce qu’est l’Ironman au triathlon. La discipline connaît un engouement croissant en Belgique et à l’étranger ces dernières années.

C'est quoi le cross triathlon ?

Après avoir accueilli les Championnats d’Europe de cyclo-cross cette année, la Ville de Namur obtient une nouvelle compétition d’ampleur internationale sur son territoire. En 2022, l’Xterra Belgium avait accueilli plus de 1000 participants et plusieurs milliers de suiveurs. Namur espère des retombées économiques à la hauteur d'1,5 million d'euros suite à cet événement.

Un Xterra Belgium qui s’ouvre à tous les sportifs

En 2023, l’épreuve de cross triathlon namuroise, en plus du plateau international, aura également pour objectif d’attirer de nombreux sportifs amateurs avec, au total, 8 formats d’épreuves différents, pour tous les niveaux et âges.

Parmi ceux-ci, un format short track le dimanche 11 juin qui réunira les 25 meilleurs athlètes masculins et féminins du Championnat d’Europe de la veille. Avec pour objectif, sur un parcours plus court et compact, d’offrir un show et de montrer la discipline à une audience plus large sur une épreuve de 35 à 40 minutes (environ 400 mètres de natation, 6 km de VTT en 4 boucles et 2,5 km de trail en boucles).

Les différents formats de l’Xterra Belgium – 10 juin 2023