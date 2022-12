La Corrida de Gerpinnes, dont la dernière édition remonte déjà à 2019, fait enfin son retour ce samedi 17 décembre, avec un départ toujours donné à 14h30 devant le Collège Saint-Augustin sur un circuit inchangé de 10,2 km.

Il y a 3 ans, près de 1600 participants s’y étaient retrouvés pour la 40e édition. Et malgré deux éditions annulées depuis, il est certain que les runners n’ont pas oublié la Corrida de Gerpinnes et qu’ils seront encore très nombreux au départ de la 41e.

Voici quatre raisons qui font de ce rendez-vous un incontournable.

1. Un tracé propice aux performances

La Corrida de Gerpinnes commence par une côte, suivie d’un léger faux plat montant durant les 3 premiers kilomètres. Il n’en reste pas moins que le tracé est ultra rapide et propice aux performances. Avec 10,2 km pour environ 100 mètres de dénivelé, le parcours offre pour beaucoup une dernière occasion d’affoler le chrono avant les fêtes de fin d’année.

Il s’agit de ne pas se brûler lors des premiers kilomètres pour, ensuite, pouvoir dérouler dans la seconde partie, majoritairement en descente. Le tout, bien géré, donne un parcours très rapide.

Ismaël Debjani, double vainqueur en titre de la Corrida, détient le record de l’épreuve (2018) en… 29.53.

Ismaël Debjani, en 2019, à Gerpinnes. ©Geoffroy Bruyr

2. Un plateau relevé

Gerpinnes a toujours su gâter ses coureurs. Notamment avec un prize-money, certes modeste comparé à d’autres disciplines mais qui a longtemps attiré des coureurs étrangers. Aujourd’hui, les 20 premiers du scratch, dames et hommes, sont encore récompensés et mis à l’honneur sur le podium. Tout comme les six premiers des 14 catégories représentées. Cela a indéniablement un impact sur la qualité du plateau.

Gerpinnes, ce fut aussi longtemps le terrain de jeu de tous les athlètes du Team Jogging Plus, toujours très nombreux et omniprésents aux premières places.

La course attire aussi les meilleurs car ils savent qu’ils auront de l’adversité pour leur permettre d’aller chercher un chrono.

Pour terminer dans le top 100, il fallait courir à 3’47 de moyenne au kilomètre en 2019. Soit près de 16 km/h. Quelle autre course régionale belge peut se targuer d’une telle densité ?

Le tracé de la Corrida de Gerpinnes

3. Le rendez-vous de fin d’année des runners

Si vous avez l’habitude de courir et de fréquenter les pelotons depuis quelques années, vous pouvez être certains que vous croiserez de nombreuses têtes connues à Gerpinnes. C’est l’une des épreuves sur route à faire au moins une fois et ce n’est pas une image que d’affirmer que tous les coureurs se retrouvent, peu importe leur niveau, sur cette Corrida en fin d’année.

Avec plus de 1500 coureurs classés et un nouveau record de participation en 2019, la Corrida de Gerpinnes traverse les années avec toujours autant de succès. Pourtant, ici, il n’y a qu’une seule distance et un parcours qui reste inchangé au fil des ans. Pour attirer du monde, la Corrida n’a ni besoin d’innovation ni de révolution.

4. Une ambiance propre à la Corrida

Calée dans le calendrier le dernier samedi avant les fêtes de fin d’année, la Corrida de Gerpinnes est, pour beaucoup, la dernière course de l’année. Il y règne comme un avant-goût de réveillon et, froid oblige, les coureurs s’amassent, avant et après la course, dans la grande salle du Collège Saint-Augustin. Si, comme le veut la tradition, chacun repart avec un cougnou une fois les 10 km terminés, la fête dure de nombreuses heures après la course. Sur beaucoup d'épreuves, l'après-course ne réunit que les plus fidèles. À Gerpinnes, on sait quand la course débute. Mais pas quand les festivités se terminent.