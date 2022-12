Amaury Paquet, deux succès en moins de 24 heures : “J’avais encore de bonnes jambes après la Corrida de Gerpinnes”

“Ce n’était pas prévu, je n’étais même pas au courant de la tenue de la course”, sourit-il. “C’est seulement lors de la remise des prix à Gerpinnes que je me suis décidé, après en avoir parlé avec un copain qui y allait.”

On pourrait penser qu’un athlète ce ce niveau, après avoir décroché l’une des épreuves sur route les plus relevées de Wallonie et dans le cadre d'un entraînement correctement calibré, s’octroie un jour de récupération. “Mais c’était ma sortie de récupération”, coupe le double vainqueur en titre des 20 Km de Bruxelles, vainqueur à une allure moyenne de 3’50/km sur les hauteurs du Sart-Tilman “A la base, je devais faire 20 km à 4’ au km. Mais j’avais de bonnes jambes et je me suis prêté au jeu. Lundi matin, ce fut plus difficile. Habituellement, je n’enchaîne jamais deux courses sur un même week-end."

Un marathon en 2023 ? “Plutôt en fin d’année”

Même s’il dit être toujours “sur un fil” par rapport à des pépins physiques qui le poursuivent depuis le début de l’été, Amaury Paquet tient la forme. De quoi espérer une belle année 2023. “C’était rassurant à Gerpinnes de voir que j’ai pu garder à distance certains coureurs que je côtoie sur les 20 Km de Bruxelles, par exemple. Pour 2023, je ne me sens pas encore capable de digérer une préparation pour un marathon au printemps. Si j’en fais un, ce sera fin d’année, à Berlin ou Valence par exemple. Avant, je serai sur du plus court (NdlR : Notamment le 15 janvier sur le 10 km de Valence et le 29 janvier sur le semi de Séville.) Et je pourrais évidemment être au départ des 20 Km de Bruxelles, selon mon état de forme fin mai."

Amaury Paquet ©Bruyr/D. R.

Son conseil pour 2023 : “Soyez régulier tout au long de l’année”

Aimant partager sa passion et côtoyer les coureurs, Amaury Paquet n’oublie pas de distiller un conseil pour entamer au mieux l’année running 2023 : “Soyez régulier tout au long de l’année. Et soyez plus fort que la météo en Belgique”, termine-t-il en souriant, au retour d’une sortie pluvieuse et venteuse de 20 km en compagnie de Nicolas Schyns, victorieux à Verviers ce samedi.

