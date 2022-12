Manneken-Pis Corrida : courir au cœur de Bruxelles dans une ambiance de Noël

Et ceux qui aiment la course à pied ne pourront alors pas passer à côté de cet autre rendez-vous absolument incontournable en marge des Plaisirs d’Hiver et qui a lieu chaque le 26 décembre : la Manneken-Pis Corrida.

Nouveauté : un passage par les Halles Saint-Géry

La Manneken-Pis Corrida est une course nocturne constituée d’une ou deux boucles de quatre kilomètres dans le cœur historique de Bruxelles. Le départ de cette épreuve dont les deux dernières éditions n'ont pu être organisées se donne sur le prestigieux piétonnier du boulevard Anspach, tout illuminé pour les fêtes de fin d’année. Ensuite, à quelques mètres de là, la salle omnisports des Six Jetons et le parc Fontainas adjacent accueilleront différents services (douches, vestiaires, dossards) et la fête d’après-course où les coureurs pourront se restaurer et se réchauffer.

Mais avant, les participants auront la chance de courir, dans une ambiance festive et féerique, sur un parcours qui les fera passer par quelques-uns des sites les plus remarquables de la capitale. Ils traverseront ainsi la Place des Martyrs, les Galeries de la Reine, la Rue Neuve, les Galeries du Roi ou encore la Grand-Place, avant de passer saluer le Manneken-Pis, spécialement habillé en coureur pour l’occasion ! Grande nouveauté de cette édition : un passage par les Halles Saint-Géry. Cet ancien marché couvert, reconverti en centre d’expositions et de manifestations, incarne un des symboles forts de la région bruxelloise. Une merveilleuse façon de clore l’année avec sa famille ou ses amis.

Renew ou vintage

Depuis cette année, dans une logique éco-responsable, le t-shirt n’est plus inclus automatiquement dans l’inscription. Dans la mesure du possible, les coureurs sont invités à courir soit avec le t-shirt 2022 (à commander lors de l’inscription) soit avec une version “vintage”, c’est-à-dire d’une des dix éditions précédentes. La participation est limitée à 2800 personnes.

La Manneken-Pis Corrida en pratique