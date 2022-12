Manneken-Pis Corrida : 2300 participants au cœur de Bruxelles, des succès pour Daniel Fagi et Sonja Vernikov (PHOTOS & VIDEOS)

EN IMAGES: Manneken-Pis Corrida 2022

Sur le 8 km, qui a vu 1519 participants finir la course, c’est Daniel Fagi, déjà vainqueur sur un 30 km trail vendredi à Maredsous, qui a obtenu une nouvelle victoire en 22.09, devant Sergio Strollo et Alex Servais. Chez les dames, Sonja Vernikov a réalisé une grosse performance avec une 9e place au scratch et un succès féminin en 24.54. Elle laisse à bonne distance Elisabetta Ribera (26.06) et la triathlète bruxelloise Pauline Selleslagh (27.56).

Sur le 4 km, qui était composé d’une seule boucle pour deux au 8 km, les succès sont revenus à Régis Thibert (12.02) et Éléa Buis (15.49). Une distance qui a attiré 778 participants.

Manneken-Pis Corrida 2022: tous les résultats