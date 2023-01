La lauréate de Sierre-Zinal 2022 était suspendue pour dopage au moment de sa participation

Après la suspension pour dopage du Kenyan Mark Kangogo en octobre dernier, c’est au tour de sa compatriote, victorieuse chez les femmes de la dernière édition, d’être rattrapée par les affaires, a-t-on appris ce week-end. Le comité d’organisation de Sierre-Zinal, célèbre course de montagne suisse, a en effet appris dernièrement la suspension provisoire de la Kenyane, laquelle daterait du… 11 mai 2022 ! Elle n’aurait donc pas dû participer cet été à une course qu’elle a remportée et qui fut marquée par la domination africaine.