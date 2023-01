Un changement de nom après 5 ans d’existence

Depuis 2018, les Air Games se sont imposés comme un incontournable rendez-vous sportif et ludique. D’abord en Belgique, sous l’impulsion de la start-up Denali Outdoor Events, par la suite à travers l’Europe avec des événements en France, Suisse, Espagne et au Luxembourg. Au total, plus de 220000 participants ont déjà pris part à ces épreuves de course à obstacles gonflables dont le leitmotiv est avant tout le fun.

En 2023, le concept évolue donc au niveau de son nom pour devenir les Bulky Games. Tout en restant fidèle à son ADN, avec toujours le même principe et sans compétition ni classement entre participants. La seule chose qui compte ici : franchir la ligne d’arrivée en s’étant amusé comme un enfant.

Ce qui change en 2023

En 2023, outre le nom, plusieurs petits changements. La plupart des événements auront lieu le samedi à la place d’un dimanche. L’idée est de pouvoir proposer aux participants des activités après la course pour prolonger l’expérience toute la journée. Autre nouveauté, des offres pensées spécifiquement pour les entreprises en semaine.

Au niveau des obstacles, les coureurs auront l’occasion de découvrir deux nouvelles structures gonflables en cours de parcours.

Déjà 7 dates en 2023

Sept événements sont déjà confirmés pour l’année 2023, avec un tarif progressif en fonction de la date d’inscription.