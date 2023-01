“Voici plusieurs mois, j’avais contacté Roger Igo pour connaître les critères qu’il fallait remplir pour organiser une course de montagne en Belgique”, explique Tanguy Berte, l’homme du trail du Jambon que l’on retrouve derrière ce National, associé au club de l’ARCH (Ciney). “Plus tard, c’est lui qui est revenu vers moi en m’expliquant que cela s’essoufflait du côté de Malmedy. Il voulait savoir si nous étions intéressés… ”

Sur la route des Mondiaux

La réponse fut oui. Un parcours fut dessiné, tracé principalement sur des tronçons des deux versions du “Jambon” (estivale et hivernale), qui ne demande plus que les autorisations finales de la DNF (Département de la Nature et des Forêts).

Le Grand Trail des Lacs et Châteaux (GTLC) accueillera les deux championnats de Belgique de trail en 2023

“La boucle fera 3800 mètres avec deux descentes faciles et deux montées techniques pour un D + de 315 mètres”, reprend notre interlocuteur. “Les seniors et V35 +, hommes et dames, devront la faire trois fois (deux pour les autres). Il y aura un petit 500 mètres de dispersion pour étirer le peloton, donc on arrive à 11.500 mètres pour 960 D + au total. Ce sera ouvert à tout le monde, mais il faudra évidemment être dossardé pour prétendre à un podium. ”

Signalons enfin que le premier homme et la première femme belges de cette course seront envoyés aux Mondiaux de la discipline qui se dérouleront du 6 au 10 juin à Innsbruck-Stubai (Autriche).