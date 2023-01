D’abord pour sa distance, mais aussi, et sans doute surtout, parce qu’elle a lieu au mois de janvier. Et qu’en Ecosse, l’hiver, c’est quelque chose. Ensuite parce que ce n’est pas balisé (au GPS pour suivre The Penine Way, “colonne vertébrale” du pays, du sud au nord), que les ravitos sont très rares et que le matos obligatoire vous oblige à avoir entre 8 et 10 kilos sur le dos en permanence. Bref, à côté de cela, certaines courses réputées difficiles font figure de journée en thalasso…

Dimanche, ils étaient 157 sur la ligne de départ (80 toujours en course jeudi midi), avec, en tête, des prévisions météo bien gratinées, annonçant chute de températures (jusqu’à moins 10 degrés), neige, pluies, vents forts…

Mercredi soir sont arrivés côte à côte les deux premiers, deux Anglais, Damian Hall et Jack Scott, après 84h26 de course. Scott a finalement été classé 2e après avoir reçu une pénalité de 41 minutes pour une erreur de cheminement.

La première femme (la Française Claire Bannwarth) est pour sa part rentrée 5e au scratch en 97h40’.

On soulignera ici la belle performance de notre compatriote Merijn Geerts qui termine 6e chez les hommes (7e au scratch). Le Louvaniste qui, l’an dernier, avec Ivo Steyaert, avait remporté les championnats du monde de Backyard ultra (101 tours en 100h55, soit un total de 677 km et un nouveau record du monde à la clé), termine en 100h07’. Voici un an, il avait bouclé la même épreuve à la 11e place, en 108 heures.

Fanny Jean, Française établie en Belgique depuis plusieurs années, était toujours en course ce jeudi après-midi, à la 4e place. “Je ne vais pas bien, je suis tombée plusieurs fois sur la glace et je me suis fait mal… C’est une course difficile et ça ne va pas être du gâteau. Mais le plus important est de finir” indiquait-elle mercredi soir.

Deux autres Belges, Sander Boom et Raf Willems, étaient plus loin.

