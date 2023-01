Courir en famille : l’exemple de la famille McColgan

McColgan : telle mère telle fille

Aujourd’hui, Eilish McColgan (32 ans) est coachée par sa mère et les rôles se sont inversés. Hier, l’enfant accompagnait sa maman au stade lorsqu’elle allait s’entraîner. Aujourd’hui, c’est au tour de la maman de suivre partout son athlète : championnats d’Europe, championnats du monde, Jeux olympiques, Jeux du Commonwealth. La jeune femme compte en effet parmi les cadors de la discipline. Elle a déjà décroché plusieurs médailles de bronze et d’argent sur 10.000 mètres. Mais sa plus belle réussite reste à ce jour sa médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham le 5 juin 2022. Ce jour-là, Eilish est aussi devenue, en 30’19"02, la nouvelle recordwoman d’Ecosse du 10.000 mètres, détrônant de ce fait… sa maman !

Eilish McColgan lors des Championnats d'Europe 2022. ©Presse Sports

Cette passe d’armes inédite dans l’histoire du sport démontre que la course à pied peut aussi être une magnifique histoire de famille. Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’évoluer à un tel niveau pour simplement partager le plaisir de courir avec ses enfants ou son conjoint.

Chez nous, il existe une épreuve populaire qui repose sur son principe. Il s’agit de la “Zatopek en famille”, qui a lieu ce dimanche.

Une affaire de famille

Ce sera déjà la 16e édition de cette course organisée spécialement pour les petits et les grands et qui se déroule dans un superbe cadre naturel dans la région de Visé (près de Liège).

En plus des trois distances proposées aux adultes (6km, 10km et 18km trail), cet événement running offre deux distances destinées aux enfants (400 mètres et 800 mètres). Un système de garderie, avec initiation à l’athlétisme, est prévu dans le hall omnisports (bien au chaud). Les petits de 3 à 12 ans y sont encadrés et animés par des professionnels. Autant d’ingrédients qui font de cet événement une “affaire de famille” !

Le trail de 18km ravira particulièrement les amoureux de la nature et leur fera découvrir la belle campagne de la région de Visé et du début du plateau de Herve. Trois passages de la course par des terrains privés ne seront accessibles que le jour de la course, une manière unique de découvrir la région ! Attention, douillets s’abstenir car il faudra aussi compter sur un passage de rivière (sécurisé), histoire de mettre un peu de piment dans la course. A l’arrivée tous les participants trouveront un ravitaillement de qualité fourni par Al’Binète (magasin bio) pour reprendre un peu d’énergie, se réchauffer et passer un moment convivial. Préparez vos petites et grandes baskets et rendez-vous dimanche !

La Zatopek en famille en pratique