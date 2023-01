6278 participants, la barre du millier franchie à Suarlée et Houffalize : les chiffres running du week-end des 21 et 22 janvier

3871 coureurs et une Rossignol Run populaire : voici les chiffres running du week-end des 14 et 15 janvier

Avec une moyenne par événement de 523 participants, les organisateurs ont, dans l’ensemble, le sourire. Un chiffre qui confirme un certain rebond au niveau de l’engouement pour les épreuves de masse.

Ce fut le cas du côté de Suarlée où, sur l’aérodrome de Temploux, les Foulées des Neiges ont réuni près de 1500 participants. C’est le record du week-end et de ce début d’année.

Valeur sûre des événements trail mis sur pied par Sportevents, le Houffatrail a lui aussi réussi à passer le cap des 1000 participants, devançant la traditionnelle course en relais qui lance chaque année la saison de course à pied à Bruxelles, les Relais Givrés (880 participants).

En bas de tableau des chiffres de fréquentation du week-end, on retrouve des organisations qui peinent à attirer du monde, preuve que proposer un événement running n’est plus nécessairement synonyme de succès populaire. A Marlois comme à Maisoncelles, en province de Luxembourg, les corridas ont respectivement attiré 151 et 131 runners.

La participation aux événements running du week-end des 21 et 22 janvier