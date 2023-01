En agrégeant, de façon aussi exhaustive que possible, tous les résultats de toutes les épreuves de trail, le site Betrail.run est capable de fournir des statistiques détaillées sur cette discipline où, plus qu’ailleurs, il est difficile de comparer les performances d’une compétition à l’autre.

Voici les trails les plus populaires et les plus pentus de l’année 2022 en Belgique

L’ensemble des données récoltées en 2022 a permis de dégager les meilleurs(e) s pratiquant(e) s, dans les différentes catégories. Ceux-ci ont été mis à l’honneur, ce vendredi à Louvain-la-Neuve, à l’occasion de la 6e édition des Betrail Awards.

Les lauréats des Betrail Awars 2022

Le classement Betrail récompense les coureurs et coureuses qui courent vite, et qui sont aussi assez réguliers tandis que le classement Trailcup met à l’honneur celles et ceux qui courent beaucoup. C’est un classement par points, proportionnels à la performance mais aussi à la distance parcourue. Ces deux classements sont déclinés dans une version ultra (à partir de 80km en équivalent à plat).

56 335 coureurs, plus de 3 millions de km et 1 185 courses : les chiffres de l’année trail 2022 en Belgique

On note notamment la première place de Maximilien Drion, champion d’Europe l’été dernier, sur le classement court, devançant Florent Caelen, lauréat voici un an, et Guillaume Deneffe, auteur d’une saison ponctuée d’un top 15 à l’UTMB.

Dans la déclinaison longue, un couple truste les premières places puisque Florian Descamps et Laura Van Vooren, qui partagent leur vie sur et en dehors des sentiers, ont décroché le classement ultra.

Avec 95 trails courus en Belgique en 2022, Sébastien Frère s’est à nouveau distingué dans la catégorie Trailcup.

Voici les principaux résultats

Betrail 2022

Scratch : 1. Maximilien Drion ; 2. Florent Caelen ; 3. Guillaume Deneffe ; 4. Arnaud Maquet ; 5. Florian Descamps.

Femmes : 1. Renée Cardinaals ; 2. Laura Van Vooren ; 3. Karen Van Proeyen ; 4. Manuela Soccol ; 5. Banu Aysolmaz.

Betrail ultra

Scratch : 1. Florian Descamps ; 2. Guillaume Deneffe ; 3. Xavier Diepart ; 4. Florentin Gooris ; 5. Virgile Vandewalle.

Femmes : 1. Laura Van Vooren ; 2. Shefi Xhaferaj ; 3. Kim Roeling ; 4. Ann Andries ; 5. Ilka Joly.

Trailcup 2022

Scratch : 1. Sébastien Frère ; 2. Olivier Dulon ; 3. Jonathan Havrenne ; 4. Cindy Louviaux ; 5. Adrien Vincent.

Femmes : 1. Cindy Louviaux ; 2. Banu Aysolmaz ; 3. Ninon Legendre ; 4. Bieke Machielsen ; 5. Patricia Abad Lamas.

Ultracup 2022

Scratch : 1. Renaud Anselme ; 2. Kristof Vanbeneden ; 3. Pierre Leyens ; 4. Yannick Delbrouck ; 5. Olivier Dulon.

Femmes : 1. Fanny Jean ; 2. Karen Clukers ; 3. Monica Dekker ; 4. Dina Roman ; 5. Nadine Reynartz.

Betrail Awards: les résultats complets