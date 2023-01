Il y a ainsi eu 18067 coureurs sur les courses organisées à Bruxelles et en Wallonie au cours du mois de janvier 2022. C’est 56 % de plus qu’il y a un an, lorsqu’on avait recensé 11578 classés (période encore marquée par le Covid). Et c’est mêmet 8 % de plus qu’en 2019 (16727), année considérée comme la plus populaire pour la pratique de la course à pied en Belgique.

Il y a aussi eu plus d’épreuves à Bruxelles et en Wallonie en ce premier mois de l’année qu’il y a 3 ans (40 épreuves pour 28). Malgré la croissance de la participation totale, la moyenne des coureurs classés à chaque épreuve reste donc moins importante en janvier 2022 qu’en 2019. Ils étaient 597 participants en moyenne en janvier 2019 pour 451 cette année.

Sur ce dernier week-end du premier mois de l’année, c’est le Jogging Sainte-Gertrude à Nivelles (découvrez toutes nos photos), première manche du Challenge du Brabant wallon, qui a attiré le plus de monde avec 1157 finishers sur les 2 distances.

Les autres membres du “podium” suivent à bonne distance, avec respectivement 560 classés à Binche et 467 à Ethe.

La participation aux événements running du week-end des 28 et 29 janvier