La chronique de Zatopek Magazine : courir beaucoup ferait le lit de maladies cardiaques. Vrai ou faux ?

Chaque année, 2000 à 3000 sportifs de haut niveau feraient un arrêt cardiaque en France et 500 en décèdent, selon la Fédération française de cardiologie. Tous les sports sont concernés : football, rugby, basket, natation…

Et la course à pied ? Dans le tout nouveau Zatopek actuellement en kiosque, un article fait le point sur la pratique de la course à pied et le risque de développer des maladies cardiaques.

Collectionneur de plaques

Voilà vingt ans que des cardiologues mettent en garde contre la pratique intensive de la course à pied. Ils pointent du doigt les modifications que subit le cœur lorsqu’on se livre à un exercice aussi intense : dilatation des cavités (oreillettes et ventricules), usure précoce de l’appareil circulatoire, augmentation des marqueurs de lésion du myocarde ou, plus surprenant, formation de petites plaques d’athérome sur la surface interne des parois artérielles.

Toutes ces hypothèses sont analysées en détail dans l’article publié dans Zatopek. On se concentrera ici sur l’une d’elles : l’apparition de plaques d’athérome. Constituées de graisse, de tissus fibreux et de calcium, ces plaques réduisent la lumière (le diamètre) des artères et, par conséquent, diminuent le débit sanguin. Ces plaques d’athérome sont donc clairement défavorables à la santé d’une personne sédentaire. Pour une raison qu’on ignore, elles sont plus nombreuses chez les coureurs.

Mais représentent-elles pour autant un risque accru pour leur santé ? Rien n’est moins sûr.

Des conclusions pas si simples

L’Américain Clarence DeMar, grand marathonien du début du XXe siècle, fut le premier coureur de haut niveau à avoir fait l’objet d’une autopsie après son décès à 70 ans. Les artères de ce septuple vainqueur du marathon de Boston présentaient effectivement un nombre anormalement élevé de plaques d’athérome. Seulement, ses artères étaient deux à trois fois plus larges que celles des hommes de son âge, si bien que ces plaques ne gênaient pas du tout l’écoulement du sang !

Certaines particularités du cœur des sportifs, que l’on peut interpréter comme les symptômes d’une maladie, peuvent ainsi ne pas être dangereuses pour la santé de ces sportifs. Étonnant, non ?

