Les 3000 sorties running du Bruxellois Wesley Powell : “J’ai déjà couru en costume cravate dans un aéroport”

Son cousin détient le record du marathon le plus rapide... en jonglant avec trois balles

Cet Américain d’origine, dont le cousin a la particularité de détenir le record du monde… du marathon le plus rapide en jonglant avec trois balles (2h50.12!), a débuté sa série le 25 novembre 2014. 1171 jours plus tard, il faisait mieux que Forrest Gump, ce qui lui a valu de recevoir de la part d’un ami la casquette du coureur le plus connu de l’histoire du cinéma, que Wesley Powell sort avec fierté à chaque grande occasion.

Un véritable ovni dans la communauté des runners en Belgique qui nous a partagé son quotidien à l’occasion de ce cap symbolique qu’il espère encore prolonger de quelques années. “Le record du monde est détenu par un Américain, qui court chaque jour depuis 53 ans. Il est au-delà des 17000 jours. Si lui continue, je peux poursuivre jusqu’à 80, 90 ans !”

Sa plus longue sortie

“C’est le marathon. 42,195 km. Je n’ai jamais fait plus. Faire un ultra est un de mes grands rêves, que je n’ai pas encore accompli. ”

Sa sortie la plus folle

“C’était lors d’un déplacement à Prague. J’avais trop bu la veille. Je me suis réveillé tardivement et je n’ai pas eu le temps de courir avant d’aller travailler et de rejoindre l’aéroport. C’est donc, là, dans l’aéroport et en costume cravate, que j’ai couru pour boucler mon 1,6 km. ”

Sa sortie la plus courte

“Le minimum durant un “streak” (NdlR : en référence au streak running, cette communauté de coureurs qui courent chaque jour) est de faire 1 mile. Soit 1,6 km en courant sans s’arrêter. On appelle ça un “streak saver”. Quand tu fais de nombreux jours consécutifs, de temps en temps, il faut se contenter de ça. À mon niveau, je fais ça environ une fois tous les 15 jours.”

Wesley Powell effectue la plupart de ses sorties vers 5 heures du matin, dans le Parc de la Woluwe. ©Jean Luc Flemal

Sa sortie la plus difficile

“Je me suis un jour déchiré les ligaments de la cheville en courant, lors de mon habituelle sortie en fin de nuit. Pendant un mois, ce fut plutôt difficile. J’avais des douleurs atroces à la cheville gauche. Mais j’ai continué quand même. Ce n’était sans doute pas très malin mais il fallait le faire. ”

Sa sortie la plus matinale

“Il y a à peine quelques jours, en janvier 2023, je suis sorti à 2 heures du matin. Je n’arrivais pas à dormir, alors j’ai enfilé mes vêtements pour aller courir. Je suis un lève-tôt. Six heures me suffisent généralement. Entre mes 12 et 18 ans, j’ai livré des journaux. Ça m’a habitué à ne pas dormir tard. ”

Sa plus belle sortie

“J’ai beaucoup voyagé et découvert de nombreuses villes en courant. Mais mon meilleur souvenir est une course relais que j’ai pu partager avec mes frères, aux États-Unis. C’était une épreuve longue 360 km, au sein d’une équipe de douze. Ça reste un moment mémorable pour moi. ”