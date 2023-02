Désormais, il y aura également un 10 km, comme l’ont annoncé ce 15 février les organisateurs à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer des enfants. Son nom officiel sera le 10K de Namur pour Kick Cancer.

Cette course sera en effet placée sous le signe de la solidarité puisque le marathon de Namur reversera 2 euros par inscription à cette distance à Kick Cancer.

“KickCancer est associé à l’organisation du marathon et du semi-marathon de Namur grâce aux parents de Pablo”, indique Delphine Heenen, fondatrice de Kick Cancer. “Pablo souffrait d’une tumeur cérébrale, il n’existe pas de traitement pour soigner ce type de cancer chez les enfants. C’est pour cette raison que KickCancer est enchanté d’être associé au marathon de Namur car l’argent qui sera récolté grâce aux participants permettra de financer des projets de recherche pour aider des enfants comme Pablo. ”

À lire aussi

De son côté, le marathon de Namur mène à bien un projet qui était dans les cartons depuis plusieurs années déjà. “En 2022, année post-covid, nous avons relancé la machine du Marathon et du Semi-Marathon en se limitant aux deux distances mythiques. Mais nous avons toujours souhaité rendre notre course plus accessible et solidaire”, indique Nicolas Bonomi, pour le marathon namurois. “C’est maintenant le cas avec un 10k au centre de la capitale wallonne. De près ou de loin, le cancer est un fléau omniprésent. Nous voulons apporter notre soutien à la cause. ”