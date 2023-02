Record de Belgique du 10 km sur route pour Simon Debognies (27.48) et de belles perfs belges aux Pays-Bas

Simon Debognies a par la même occasion remporté l’épreuve, avec une large avance sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Khalid Choukoud (28.34).

Le podium est complété par le Belge Arnaud Dely, spécialiste du duathlon, qui a signé le temps de 28 : 35. “C’est tellement bien de se sentier mieux de semaine en semaine”, a indiqué Arnaud Dely. “C’est une nouvelle étape en vue de mes objectifs de la saison.”

Objectif record sur semi pour Amaury Paquet

Derrière, à la 5e place, on retrouve le Hervien Amaury Paquet, en 28.41. “L’objectif est réalisé”, indique le double vainqueur en titre des 20 km de Bruxelles, qui détient désormais le 14e temps belge de tous les temps sur la distance. “Après la claque obtenue quelques semaines plus tôt à Séville, ce chrono me remotive ! Maintenant, mon objectif est clair : améliorer mon record sur semi-marathon (1h02.19).”

Avec ce nouveau record de Belgique, Simon Debognies, 26 ans, pointe désormais 9e au ranking européen de tous les temps sur la distance. Sur piste, il a déjà couru 10.000 mètres en 27 : 57.