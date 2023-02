Le Legends Trail, un ultra de 275 km à travers l'Ardenne, s’élance ce vendredi soir: combien de femmes sur le podium ?

Pour rappel, le parcours n’est pas balisé. Les participants doivent se débrouiller avec un GPS (trace GPX communiquée ce vendredi) et des cartes. Quatre CP sont prévus, avec des sacs de délestage.

102 participants au départ

Depuis la première édition, le peloton s’est étoffé et les coureurs sont devenus de plus en plus compétitifs. Ce vendredi soir, pour la sixième édition de ce qui devient un classique hivernal de l’ultratrail, on a ainsi au départ 102 coureurs présents pour 7 nationalités différentes.

Et il y a du “lourd” dans ce peloton. Et une question qui revient, qui n’avait vraiment pas cours lors des premières éditions : combien de femmes va-t-on retrouver sur le podium dimanche soir, à l’Institut Saint Roch où sera jugée l’arrivée (*) ? Parce que la lecture de la liste des participants permet de voir la présence de pointures sur ce genre de format telles que la Française Claire Baanwarth (5e au scratch de la récente Spine race – 450 km en Angleterre) ou la Néerlandaise Irène Kinnegim (3e au scratch sur la même course, sur le format 275 km). Très solides…

Côté hommes, Ivo Steyvaert, tenant du titre et multiple vainqueur de l’épreuve, sera là, mais diminué par une récente blessure. On retrouvera son comparse du record du monde de la Backyard Merijn Geerts, Lander De Brabandere ou encore le local Jérémy Munaut (ancien vainqueur).