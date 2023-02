Legends trail (275 km dans nos Ardennes) : victoire de Lander Debrabandere en 49h24’ à l’issue d’une édition dantesque

Ce dimanche, sur le coup de 19h24’, le Louvaniste Lander Debrabandere s’est présenté à l’Institut Saint Roch de Ferrières en vainqueur. Au total, près de 50 heures d'effort (49h24'). C’est lui qui s’était retrouvé en tête quasi dès le départ, avant de céder le relais à Ivo Steyvaert, plusieurs fois vainqueur de l’épreuve, pour le reprendre dans la terrible Vallée du Ninglinspo, à quelque 25 bornes de l’arrivée.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, çàd 19h30 (dimanche), ils étaient encore 42 en course (53 abandons, un chiffre qui va encore gonfler d’ici la barrière-horaire finale fixée à ce lundi midi. On signalera les 4e et 6e places en cours ce dimanche soir pour deux athlètes féminines, la Française Claire Baanwarth et la Néerlandaise Irène Kinnegim, dont les arrivées sont attendues fin de nuit, début de matinée.

