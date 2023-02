Près de 1200 participants pour la Printanière à Erpent, manche d’ouverture du Challenge Delhalle

Avec un beau succès à la clé puisque ce sont près de 1200 participants au total qui se sont retrouvés au départ du collège d'Erpent, dont 914 sur la distance principale.

Aux avant-postes, le Bruxellois Daniel Fagi a confirmé toutes ses qualités en s’imposant assez largement, avec un chrono de 53.34 pour 54.56 et 55.57 à ses deux plus proches poursuivants, Bastien Marinx et Nicolas d’Harveng.

Chez les dames, le duel fut bien plus serré puisque Jeanne Dupont, 21 ans et 37e au scratch, a franchi la ligne avec 3 petites secondes sur Marie Coosemans.

Sur le 5 km, succès du jeune (18) athlète du SMAC Luca Mommart (17.14) côté masculin et de la toute jeune Apolline Ramboux, 13 ans seulement, 20e au scratch en 20.40.