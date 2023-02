A l’occasion de la Printanière à Erpent (première épreuve du challenge Delhalle), nous nous sommes cette fois glissés en queue de peloton afin de discuter avec les derniers de la course pour mieux comprendre leurs motivations et partager leurs souffrances.

Ces “forçats” de la course à pied sont bien courageux et ont finalement autant de plaisir à franchir la ligne que les premiers. Et souvent bien plus de mérite. A découvrir dans notre reportage en vidéo.