La Portelette, avec près de 1000 participants, pour Amaury Paquet et Elodie Van den Abeele (PHOTOS & VIDÉO)

L’épreuve, la plus importante de ce début d’année dans la région de Charleroi, jouit d’une excellente réputation que l’édition de ce samedi ne viendra certainement pas ternir.

Victorieux par le passé des Dix Miles de Charleroi et plus récemment de la Corrida de Gerpinnes, Amaury Paquet a accroché la troisième grande course régionale de la région de Charleroi à son palmarès à sa première participation. Il a couru les 13.3 km en 49’09. A ses côtés sur le podium : Geoffrey Marrion et Kevin Cusse.

La première dame est Elodie Van den Abeele, en 49’00.

Sur le court Romain Dumoulin a remporté lui aussi sa première victoire à Lobbes (5.8 km en 17’28). Aïcha Oubouskour est la première dame à l’arrivée (23’27).