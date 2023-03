360 km en se contentant de boire l’eau des rivières, voici l’histoire de Florian Gomet

Quelque temps plus tard, il démissionnait de son poste à l’Education nationale et s’engageait sur les chemins de l’aventure. Première étape : il lui fallait se renforcer sur le plan physique. Il se fait alors engager comme bûcheron dans une forêt de Bourgogne. Dehors par tous les temps, il apprend le travail de bûcheronnage et de sylviculture. Cela change des équations à deux inconnues, des logarithmes et des matrices.

Son but est atteint lorsqu’il constate qu’après quelques mois de cette vie spartiate, il s’est endurci à la fois sur le plan physique et mental. Il est donc prêt pour son premier tout grand voyage.

De la traversée de la Norvège à l’America Extrema sur 12000 km

Nous sommes en 2012. Il chausse ses pompes de course et s’en va pour une balade à travers la Norvège, soit 2600 kilomètres avec son téléphone portable pour tout moyen logistique ! L’expérience le ravit.

Trois ans plus tard, il remet le couvert avec un projet baptisé “America Extrema” qui consiste à traverser en hiver le continent nord-américain en partant du cap Saint-Charles tout à l’est du Canada pour rejoindre le cap Prince de Galles à l’ouest de l’Alaska. Cela fait environ 12000 kilomètres qu’il parcourt en courant à pied, à vélo et en kayak.

guillement "Le corps humain dispose de formidables capacités, dès lors qu’il n’est pas affaibli par une hygiène de vie inadaptée."

Pour rehausser le défi, il décide de ne compter que sur lui-même pour se ravitailler. Avant de partir, il s’est envoyé à lui-même des colis de fruits séchés et d’oléagineux après avoir soigneusement pointé sur la carte les bureaux de poste qui se trouvaient sur sa route. En chemin, il a agrémenté ses rations de myrtilles et de mûres arctiques.

L’aventure, dure mais enrichissante, se déroula sans encombre, si bien qu’arrivé au bout du périple l’ancien prof de mathématiques n’avait qu’une seule envie : recommencer.

360 km en se contentant de boire l’eau des rivières

Il élabore très vite un nouveau projet : traverser en marchant et en courant les monts Mackenzie, une chaîne de montagnes à la frontière du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest du Canada, sans rien prévoir à manger. Durant cette “Marche sans faim”, Florian Gomet a parcouru les 360 kilomètres du Canol Heritage Trail en se contentant de boire seulement l’eau des rivières.

Un calvaire ? Pas du tout. Il en parle au contraire comme d’une expérience magnifique. “Quand on fait de lourds efforts physiques, qu’on est en contact avec la nature, les éléments, qu’on passe du temps dehors, sous le soleil, au contact avec le froid, qu’il y a parfois des périodes de privation de nourriture ou de jeûne, ça aide le corps à se nettoyer. Et on se sent bien !”

Il ne fait pas de prosélytisme. Il entend seulement témoigner sur le fait que le corps humain dispose de “formidables capacités, dès lors qu’il n’est pas affaibli par une hygiène de vie inadaptée.”

Dans le Zatopek actuellement en kiosque, on peut découvrir en détail les trois premières aventures de l’étonnant Florian Gomet… et sa dernière en date, baptisée “Eurotopia” : 3500 kilomètres à travers l’Europe en courant pieds nus.

Un voyage plein de surprises.