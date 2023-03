Forerunner 265 et 965 : Garmin généralise l’écran AMOLED sur ses nouvelles montres sportives GPS connectées

Ces deux montres ont la particularité d’embarquer un écran AMOLED. Très lumineux, il améliore considérablement l’expérience au quotidien mais réduit inévitablement l’autonomie. Cet écran AMOLED, nous l’avions déjà vu sur l’Epix 2, déclinaison de la Fenix 7. C’est l’évolution majeure embarquée sur ces montres dans un marché qui semble arrivé à maturité et où la majeure partie des évolutions viennent désormais de l’analyse des données d’entraînement et de santé.

On note aussi la généralisation de l’écran tactile chez Garmin, qui a longtemps refusé d’aller dans cette voie. Il faut dire qu’avec les 5 boutons traditionnels des montres de la marque américaine, cela ne révolutionne pas l’expérience, sauf pour l’utilisation de la cartographie (disponible sur la 965).

Pour le reste, les évolutions, appréciables sans être indispensables sur ces deux montres d’excellente qualité, sont donc à chercher dans l’analyse des données d’entraînement et du suivi du quotidien.

On insiste une nouvelle fois ici. Ces données d’entraînement reposant en bonne partie sur la fréquence cardiaque, il nous semble indispensable d’utiliser la ceinture cardio classique plutôt que de se fier uniquement au cardio au poignet, qui montre ses limites dans le cadre d’une sortie structurée et avec des intensités variables.

La Garmin Forerunner 965 ©Garmin

Ce que les Forerunner 265 et 965 offrent d’innovant par rapport à la gamme précédente

Un rapport matinal fournit une vue d’ensemble de la nuit passée et des perspectives d’entraînement de la journée, ainsi que le statut VRC et la météo.

Le widget de course offre des conseils d’entraînement , des suggestions d’exercices quotidiens personnalisés et des prévisions de temps de parcours à venir en fonction des détails de la course, de la météo et des performances.

Les entraînements quotidiens personnalisés suggérés s’adaptent après chaque course pour correspondre aux performances et à la récupération tout en tenant compte des courses futures qui sont ajoutées au calendrier Garmin Connect.

Un s core de préparation à l’entraînement basé sur la qualité du sommeil, la récupération, la charge d’entraînement et plus encore.

La variabilité de la fréquence cardiaque , mesurée pendant le sommeil, permet de mieux gérer la récupération et d’obtenir une image globale de votre bien-être.

La puissance et la dynamique de course, telles que la cadence, la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et bien plus encore, sont visibles directement au poignet.

La famille des Garmin Forerunner 265. ©Garmin

Les différences entre Forerunner 265 et Forerunner 965

On parle de deux gammes de montres différentes, même si elles se ressemblent quelque peu esthétiquement. Et de prix aussi puisque la 265 est proposée à 499,99 € alors que la Forerunner 965 s’affiche à 649,99 €.

Il y a donc logiquement plusieurs différences :

Tailles : la 265 est proposée en deux tailles : un boîtier 42 mm ou de 46 mm. La 965, un peu plus massive, affiche 47 mm (pour un écran AMOLED de 1,4 pouce).

Autonomie : Avantage 965 évidemment. Malgré l’écran AMOLED, elle permet jusqu’à 31 heures d’autonomie en mode GPS et jusqu’à 23 jours en mode smartwatch. La 265 se contente de 20 ou 24 heures en mode GPS selon la taille (pour 23 ou 15 jours en smartwach). On est donc loin des 42 heures proposées par la 955, sans écran AMOLED. Mais cela reste confortable et le confort visuel est à ce prix.

Les plus de la 965 : cartographie intégrée, une mémoire disponible plus importante, ClimPro qui donne des indications sur les ascensions en cours et à venir et une lunette en titane.

Pour qui et quel usage ?

La Forerunner 265 est une montre qui conviendra à tous les coureurs sur route, peu importe leur niveau. Elle permet aussi de s’adonner à plein d’autres activités physiques et d’avoir une excellente vue sur ses entraînements et sa santé.

La 965, avec la cartographie embarquée et son aspect un peu plus robuste, permet d'aller un peu plus loin. Elle est le compagnon de jeu (et haut de gamme) idéal pour toutes les activités sportives. De la course à pied sur route, donc, au triathlon en passant par le trail. Avec son autonomie de 31 heures maximum, sa seule limite est l’ultra.