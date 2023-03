Kilian Jornet révèle son programme 2023, où ne figure pas l’UTMB

Cette semaine, le Catalan de 35 ans a en effet révélé son programme pour les mois à venir. On n’y retrouve qu’un seul dossard à épingler à ce stade : Sierre-Zinal, où Kilian Jornet tentera d’aller chercher un 10e succès sur l’une des épreuves les plus relevées au monde de course de montagne (31 km/2200 D +). C’est la seule course où, en 2022, il n’était pas parvenu à monter sur la plus haute marche (4e), juste après sa Hardrock et avant son UTMB.

À lire aussi

Kilian Jornet a également annoncé deux autres projets sportifs. Une expédition en Himalaya au cours du printemps, sans donner plus de détails. Il a également mentionné un projet personnel de course à pied longue distance à l’automne, sans en dire plus.

Avant cette annonce, Kilian Jornet avait expliqué comment il choisissait ses objectifs.

”Il y a 2 raisons principales qui guident mes choix parmi les multiples merveilleuses courses possibles. Il y a d’abord le défi. En tant qu’athlète, j’aime mettre l’accent sur les courses et les projets que je veux vraiment réaliser et pour lesquels j’aurai besoin d’être au top de ma forme et de m’entraîner dur. C’est pourquoi j’aime les compétitions où il y a une grande densité d’athlètes et où l’échec fait partie des probabilités. La deuxième raison de mes choix est l’empreinte que laisse mon activité. Courir implique beaucoup de voyages et je tiens à minimiser ceux-ci.”