Salomon a dévoilé l’Index.02, la 2e version de sa chaussure de course à pied recyclable

Deux ans après sa première version, Salomon vient de présenter la deuxième version de sa chaussure recyclable, qui porte sans surprise le nom d’Index.02. Si les différences sont notables, il s’agit bien d’une évolution d’un premier modèle qui avait déjà certains atouts sans pour autant parvenir à tenir entièrement la comparaison face à l’évolution technologique récente des nouvelles mousses offrant à la fois confort et légèreté à bien des modèles. D’où la nécessité d’une version 2 qui propose désormais deux coloris se détachant légèrement du blanc pur et vite salissant de la première version. Son prix ? 160 euros.

Plus légère, plus confortable et plus performante

Ses évolutions majeures ? Elle est annoncée plus légère de 10 % (263 grammes en 42 1/2), plus confortable et avec de meilleures performances. Comment ? Grâce aux améliorations apportées à la géométrie de l’intercalaire, à la qualité de la mousse et à la construction de la tige, toujours selon la marque d’Annecy.

guillement "Notre objectif est d’offrir le même niveau de performance que le reste de nos chaussures de running sur route et nous y parvenons."

”La mousse est moins dense sur l’Index.02, offrant ainsi une sensation plus moelleuse”, explique Laurent Coudurier, responsable R&D Chaussures chez Salomon. Cela donne un look dans l’air du temps à la chaussure qui, au premier coup d’œil, passe moins pour un ovni que la première Index.01. Sous le talon, une semelle plus imposante, avec un drop (différence de hauteur entre l’avant et l’arrière du pied dans la chaussure) de 9 mm.

“Nous avons également supprimé certaines parties de la tige pour rapprocher la chaussure du pied. Notre objectif est d’offrir le même niveau de performance que le reste de nos chaussures de running sur route et nous y parvenons. ”

Comme la version antérieure, l’Index.02 est conçue pour être désassemblée en fin de vie, afin que les matériaux soient recyclés et réutilisés dans de nouveaux produits. Une ligne discrète permet même de savoir où la chaussure sera séparée à l’étape du recyclage. Les différentes couleurs sur la tige et le bloc semelle de la chaussure contribuent à montrer que la chaussure n’utilise que deux types de matériaux et qu’elle doit être séparée à la fin de sa vie. Pour cela, il suffit au propriétaire de la chaussure de scanner le code QR placé sur la languette d’une des chaussures pour enregistrer son achat et renvoyer ainsi facilement sa paire à la fin de sa vie pour qu’elle soit recyclée. Les matériaux de l’Index.02, comme c’était déjà le cas pour l’Index.01, serviront à fabriquer des chaussures de ski alpin.

L'Index.02 de Salomon ©Salomon

Une réduction de 44 % des émissions de CO2 par rapport à une chaussure “standard”

Pour évaluer l’impact environnemental de la chaussure recyclable Index.01, les équipes de développement de Salomon ont comparé son impact environnemental avec celui de la Sonic 3 de la gamme running sur route de la marque. En compilant et en évaluant les données d’entrée et de sortie ainsi que les impacts environnementaux potentiels d’une chaussure tout au long de son cycle de vie, il est possible d’indiquer clairement l’impact de chacune des étapes sur un total de 17 facteurs, dont les émissions de carbone, l’utilisation des ressources naturelles, l’eutrophisation de l’eau par les nitrates (due au refroidissement des machines et à la colorisation) et l’acidification de l’eau.

“Une analyse du cycle de vie identifie l’impact environnemental le plus important au cours du cycle de vie du produit, afin de travailler à sa réduction”, explique Olivier Mouzin, responsable Durabilité des chaussures.

La façon dont l’Index.01 a été conçue et le fait qu’elle soit recyclée réduit les émissions de CO2 de 44 % par rapport à une chaussure standard. Quant à l’eutrophisation et à l’acidification de l’eau, elles sont réduites de 70 % et 35 % respectivement.

“L’Index.01 constitue un excellent début en matière de chaussures respectueuses de l’environnement : nous pouvons à la fois tester ce nouveau design simple et ses performances sur le terrain, et évaluer les procédés de collecte et de recyclage”, ajoute Olivier Mouzin. “Comme le montre l’analyse du cycle de vie, l’impact de la chaussure est réduit de 44 %, ce qui valide nos efforts et nous encourage à développer davantage de chaussures selon ces principes de l’économie circulaire. Désormais, avec l’Index.02, nous allons continuer à améliorer la qualité, le confort et les performances d’une chaussure entièrement recyclable. C’est extrêmement encourageant. ”

La fiche technique en bref