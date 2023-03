Nouvelle date, nouveau circuit européen de trail et gros engouement : voici ce qu’il faut savoir sur les 15 Km de Liège Métropole 2023

Les 15 Km de Liège Métropole sont, depuis plusieurs années déjà, le plus grand événement de course à pied en Wallonie. Avec un 15 km au coeur de Liège très populaire, mais aussi une déclinaison d’épreuves sur route (7 km, 3 km et kidsrun) et de trail (42 et 21 km). Sans oublier une offre pour les marcheurs (21 et 6 km).