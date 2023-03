En 1977, les pionniers du RCA Spa, comme Charles Gardier senior, Michel Evrard et un certain Jean-Pierre Talbot, empruntaient alors une voie peu commune, celle de la course à allure libre en dehors des labourés et des pistes d’athlétisme.

Comme en 2022, les Crêtes de Spa se dérouleront sur deux journées. Nouveautés : l’apparition d’un 5 km qui doit permettre aux débutants de se familiariser aux épreuves spadoises et un samedi matin plus dense avec l’ensemble des courses du jour, dont un 21 km à 11h.

Des parcours inchangés

Après plusieurs années marquées par des modifications des tracés, les organisateurs ont choisi de ne plus y toucher. Avec l’idée que conserver les mêmes tracés permet aux athlètes de situer leur niveau de forme d’une année à l’autre sur un parcours identique. La journée du samedi sera consacrée aux épreuves sur route et le dimanche aux distances trail.

Voici les principales caractéristiques des distances proposées

5 km : la nouvelle course 2023 suivra le même tracé que les 10 km jusqu’à l’ancien mess des officiers. Par la suite, direction rue de la Sauvenière pour aller chercher le Ravel et rejoindre la Fraineuse, comme pour l’arrivée de tous les parcours.

10 km : les 5 derniers km sont ceux du 21 km avec la montée du Bois de Cherville. Son dénivelé positif total est de 310 mètres.

21 km : le parcours de cette classique reprend les modifications de 2022, notamment dans la montée du Bois de Cherville : on ne monte plus jusqu’à la route des Fontaines mais aux deux tiers de la montée, les coureurs piqueront à gauche dans un 'single'. La piste de ski du Thier des Rexhons reste la difficulté principale. Le dénivelé positif est de 673 mètres.

32 km : Un parcours en montagnes russes durant les 18 premiers kilomètres (les premiers km sont identiques au trail 59 km). Principale difficulté, la remontée depuis Winanplanche vers le Manoir des Lebiolles traversé par la course, direction Creppe et le bas du Thier des Rexhons. Dénivelé positif total de 1050 mètres

59km : La plus longue distance offre un parcours très varié. Montée d’Annette et Lubin, Marteau, direction Maquisard/La Reid, Winanplanche ; premier pic d’ascension avec la montée vers Bronromme. Deuxième pic, du Moulin du Ruy vers Berinzenne, avec un gros pourcentage au village d’Andrimont. Au total, 86 % du tracé se situe en dehors des routes et le dénivelé positif est de 1940 m.

Pour les marcheurs, le dénivelé positif sera de 310 mètres pour les 10 km et de 673 m sur le 21 km. Les parcours sont identiques aux courses des 10 et 21 km de samedi.