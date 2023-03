Cette épreuve connaît un réel succès depuis des années et ce dimanche, malgré la grisaille, ce sont 2000 dames qui se sont lancées sur des distances de 3, 6, 9 ou 12 kilomètres au cœur de la Cité Ardente.

EN IMAGES: La Liégeoise (Woman Race)

Les femmes sont sensibilisées et veulent donner de leur temps pour les objectifs défendus par la Woman Race.

Nadine, 46 ans, n’a manqué aucune édition. “Je viens ici, peu importe la météo. Je sais que l’argent de mon inscription sera bien utilisé (NdlR : Fonds Léon Frédéricq) et c’est pour moi une réelle motivation. Ici, on court entre femmes, fines, rondes, jeunes, plus âgées. Aucun regard désagréable, aucune comparaison entre nous. C’est du plaisir de courir à Liège dans ces conditions. On a créé un petit groupe et personne ne manque à l’appel de cette ambiance unique.”

A noter que la ministre des sports, Valérie Glatigny, était présente sur le parcours, chaussée de ses baskets, au milieu des anonymes.