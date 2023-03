UTMB 2023: la Belgique sera la 12e nation la plus représentée

Avec la mise en place d’un nouveau système sportif d’inscription, les pré-inscriptions pour l’OCC, la CCC et l’UTMB se sont déroulées de juin à décembre 2022 et nécessitaient d’avoir au moins obtenu une Running Stones et d’avoir un UTMB Index valide pour participer à l’une des trois UTMB World Series Finals.

À lire aussi

Voici les chiffres clés des inscriptions pour l’édition 2023

Il y a eu au total, malgré le nouveau système de pré-inscription, 3 fois plus de demandes d’inscriptions que de places disponibles.

107 nationalités représentées en 2023 contre 100 en 2022 : La France, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni forment toujours les 4 premières places des nations les mieux représentées en termes de coureurs tandis que les Américains continuent de manifester leur intérêt grandissant pour l’événement en occupant la 5e place des nations les plus présentes durant la semaine.

21,5 % de femmes présentes sur l’ensemble des 8 épreuves en 2023 : Un pourcentage en augmentation d’année en année qui montre que la participation croissante des femmes sur ces courses permet de motiver toujours plus de coureuses à rejoindre l’aventure.

Un équilibre hommes/femmes chez les élites sur les trois courses UTMB World Series Finals : le nouveau système sportif mis en place en 2022 permet maintenant de qualifier autant d’hommes que de femmes élites sur chaque course du circuit pour participer à l’une des 3 Finales de l’UTMB Mont-Blanc.

Les chiffres clés de l'UTMB 2023 ©UTMB

Taux de remplissage des courses et nationalités représentées

UTMB : 6 578 demandes pour 2 300 places

CCC : 5249 demandes pour 1 900 places

OCC : 5171 demandes pour 1 200 places

PTL : sélection sur dossier – 244 demandes et 124 équipes sélectionnées

MCC : complète à 100 %

YCC : complète à 100 %

Il reste encore quelques places sur la TDS et l’ETC

Les 15 nationalités les mieux représentées sur l’UTMB 2023