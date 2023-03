Edition historique de la Barkley : trois finishers, dont notre compatriote Karel Sabbe

Pourtant, on a bien cru que Sabbe n’allait pas y parvenir. Alors que le Français Aurélian Sanchez (58h23) et l’Américain John Kelly (58h42) l’avaient précédé sur la célèbre barrière jaune qui marque le début et la fin de chacune des 5 boucles à faire, notre compatriote a entretenu le suspense jusqu’au bout, n’arrivant qu’après 59h53’33, soit moins de sept minutes avant le dernier « cut off ».

« Désolé pour tout ce drame », parvenait-il à glisser, exténué, mais un petit sourire aux lèvres malgré les hallucinations dont il avait été victime durant cette dernière nuit. « J'avais oublié pourquoi je portais une montre... »

Kelly ayant déjà terminé l’épreuve dans les temps en 2017, la Barkley compte désormais 17 finishers, dont un Belge et un Français. Malheureusement toujours pas de femme puisque l’Anglaise Jasmin Paris n’est pas rentrée dans les temps à l’issue de sa 4e boucle et ne s’est donc pas élancée sur la 5e. Consolation pour elle : une seule femme avant elle avait fait aussi bien jusqu’ici.

* Pour rappel, la Barkley, c'est près de 200 km en 5 boucles, +/- 20.000 D+, en orientation (aucune balise sur le parcours), une météo souvent détestable (ce ne fut pas du tout le cas cette fois-ci, les participants étant confrontés à un temps sec, mais froid), des bois sauvages, des ronces, des troncs à escalader, de la pente à près de 20% quasi en permanence...