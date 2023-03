Karel Sabbe, finisher de la Barkley, revient sur son calvaire: "J’ai eu des hallucinations pendant la course"

S’il a terminé exténué, il a pu livrer ses premières impressions à nos confrères de Sporza après une bonne nuit de sommeil. En racontant notamment la dernière des cinq boucles, qui a failli lui être fatale à plusieurs reprises : “Comme l’année dernière, j’ai dû faire face à des hallucinations à cause du manque de sommeil. J’entendais de la musique et je voyais des gens partout. Je n’avais plus conscience d’être dans une compétition, je savais seulement que je devais chercher des livres.”

Pour valider une boucle, un coureur doit en effet passer par plusieurs points de contrôle où il récupère la page d’un livre, afin de prouver à l’arrivée qu’il a bien respecté le tracé. “Grâce à l’adrénaline, mon cerveau a recommencé à fonctionner. Je me suis dit que je ne pouvais pas échouer à nouveau. J’ai terminé la course par le chas de l’aiguille. J’étais complètement vide.”

S’il existe peu d’images de cette course qui se déroule dans les denses forêts du Tennessee (Etats-Unis), l’arrivée du Gantois a bien été filmée. On le voit s’écrouler après avoir touché la barrière qui fait office de ligne d’arrivée. “Je savais déjà que ce serait ma dernière participation à la Barkley, je suis heureux de terminer en beauté. J’ai maintenant d’autres objectifs en tête comme le Pacific Crest Trail”, qui est une course de 4300 kilomètres qui relie le Mexique au Canada.

Mais avant de préparer ce nouvel objectif pour cet été, Karel Sabbe entend bien s’offrir un peu de repos. Ce qui n’empêchera pas le dentiste d’être de retour dans son cabinet dès ce lundi.