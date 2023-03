1h12 :59 pour Chloé Herbiet au semi-marathon de Lille : 11e performeuse belge de tous les temps

Dans la foulée de sa deuxième place au National de cross, fin février à Bruxelles, Chloé Herbiet nous avait dit, pleine d’enthousiasme, qu’elle avait envie de rêver loin et de penser haut. En voyant son chrono de ce dimanche sur le semi-marathon de Lille, la demoiselle (24 ans) a mis un jalon de plus en hauteur dans le mur de ses attentes. Pour sa première tentative sur la distance (il y a tout de même eu, fort similaire, un 20 km de Bruxelles voici deux ans), l’athlète du Waco est devenue la 11e performeuse belge de tous les temps en 1h12 :59 (soit 4 secondes de plus que Juliette Thomas, autre jeune résidente de la province du Luxembourg, la semaine dernière à Gand). Une performance vraiment énorme pour Herbiet qui, pour l’occasion, avait Thomas Vandormael, son entraîneur, comme lièvre.