Nouvelle date et nouvelle distance pour l’Antwerp Marathon 2023

Autre adaptation, l’arrivée d’un parcours de 8 km, qui ouvrira le bal sur le coup de 9h. Le marathon, quant à lui, débutera à 10h, pour 10h30 au semi-marathon. Cette nouvelle distance accessible remplace le marathon-relais. “Cela doit permettre à encore plus de personnes de profiter de ce marathon urbain unique. Le 8 km propose un itinéraire attrayant passant par la Havenhuis et la Grand-Place avant une arrivée au MAS. À l’image du marathon et du semi-marathon d’ailleurs”, ajoute Greg Broekmans.

Un parcours entièrement en ville

Pour le reste, la recette du marathon et du semi-marathon, dont les inscriptions débutent ce mercredi 21 mars, demeure inchangée : les participants passeront devant les lieux emblématiques et célèbres rues d’Anvers sur un parcours qui reste intégralement dans les limites de la ville. Les passages par la Havenhuis, les Boerentoren, le Palais de Justice, la Gare Centrale et le Schoonselhof seront encore au rendez-vous, de même que le Meir et la Grand-Place pour une arrivée au pied du MAS.

L’Antwerp Marathon en pratique (22 octobre 2023)