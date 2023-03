6375 coureurs classés, dont près de 800 à Gerpinnes : les chiffres du week-end running des 17, 18 et 19 mars

À lire aussi

Aucun événement n’a franchi la barre du millier de participants lors du dernier wek-end. C’est vendredi soir à Gerpinnes, avec la course nature du collège Saint-Augustin, qu’on a retrouvé le plus de monde (773 participants), deux mois seulement après la toujours populaire Corrida. Derrière, seuls la Winter Bon-Secours Nature Race (560) et le Challenge BW à Hamme-Mille (501) ont réussi à franchir le cap des 500 classés.

Avec 20 épreuves pour un total de 6375 participants classés, la moyenne du dernier week-end dépasse tout juste les 300 personnes (319 exactement). Une semaine auparavant, ce chiffre était de 500.