Lors de l’édition 2023, le dimanche 28 mai prochain, Karen Northshield fera partie des participants, en compagnie du Team Karen qu’elle a créé en 2017. En 2016, Karen Northshield fut l’une des victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars. Gravement blessée avec peu de chance de survie, elle a subi plus de 60 opérations et plus de trois ans et demi d’hospitalisation. En 2018, elle avait déjà participé aux 20 Km de Bruxelles avec son équipe. Sa participation aux 20 Km de Bruxelles se veut à la fois un message d’espoir, de combativité et de résilience.

L’équipe du Team Karen sera constituée d’une dizaine de coureurs-pousseurs valides réunis autour d’elle.

Karen Northshield, rescapée des attentats du 22 mars, sera au départ des 20 Km de Bruxelles 2023. ©D. R.

En mai prochain, Karen Northshield et son équipe arboreront un t-shirt dédié aux victimes, aux familles et à toute personne intervenue sur le terrain et dans le suivi de victimes. Avec un logo affichant la mention 22/03 sur fond d’un cœur.