Dernier Homme Debout : 7,5 km et 315 D+, une boucle plus longue et plus difficile pour l’édition 2023

En 2022, cinq participants étaient parvenus à venir au bout du concept malgré une boucle revue par l’équipe organisatrice après les trois finishers de 2021. À leur tête, le Français Matthieu Tharion, vainqueur du “sprint” du dernier tour.

Cette fois, à la différence des deux dernières éditions, les conditions sont moins bonnes. Le vent et la pluie seront présents sur un sol bien humide et boueux par endroits. Et la boucle, tenue secrète jusqu’au coup d’envoi, a été rendue plus difficile pour les quelque 300 participants.

Au menu désormais, 7,5 kilomètres et 310 mètres de dénivelé positif. Voici un an, le tracé faisait 200 mètres de moins et affichait "seulement" 285 mètres de D+. Une petite différence qui, après plusieurs heures, est loin d’être une anecdote.

La boucle de l'édition 2023 du Dernier Homme Debout. ©D. R.

Le plateau le plus relevé en 5 éditions

S’il est toujours difficile de prédire l’issue d’une course au format comme celui-ci, il y a néanmoins de bonnes chances qu’un coureur triomphe du concept ce dimanche. Le plateau n’a en effet jamais été aussi relevé que cette année.

Le tenant du titre, Matthieu Tharion, sera de la partie. Tout comme l’Andennais Logan Perin, finisher et 3e en 2022, ou Jean-Rémi Collignon, également finisher voici un an. Seront également présents Merijn Geerts et Ivo Steyaert, le recordman du monde de Backyard à l’automne dernier (677 km en 101 heures !) et son comparse. Sans oublier plusieurs vainqueurs sur des déclinaisons françaises de l’événement.

Le plateau féminin sera aussi à suivre. Le record à Andenne appartient jusqu’ici à Gaëlle Lecocq, avec 15 tours réussis. Il devrait être battu lors de l'édition 2023. Seront à suivre, notamment, Fanny Jean ou sa compatriote française Maud de Montigny.