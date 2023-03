Duel au sommet aux Crêtes de Spa 2023 entre Jean Faymonville et Olivier Remacle: "Je suis le premier étonné d’avoir gagné" (VIDEO)

"Je ne pensais pas gagner si tôt"

Arrivé sur la ligne de départ dans la peau de l’outsider, Jean Faymonville n’en revenait toujours pas d’avoir franchi la ligne d’arrivée en premier. "Quand je suis venu faire les Crêtes pour la première fois il y a cinq, six ans, je me suis toujours dit que ce serait incroyable si je pouvais un jour remporter cette course, mais je ne pensais pas que ça allait être si tôt", fait remarquer avec un large sourire le jeune athlète de 23 ans au terme d’une édition aux conditions climatiques compliquées. "Ce sont des conditions que j’aime beaucoup. La pluie et les chemins boueux ne me font pas peur du tout, j’étais dans mon élément. C’est un parcours qui me convient vraiment bien", renchérit-il.

Jean Faymonville inscrit donc son nom au palmarès et succède au Spadois Florent Caelen, qu’il connaît très bien. "Je m’entraîne avec lui. Il connaît la course à pied par cœur et a toujours de bons conseils à donner. Il était présent sur le parcours pour faire des photos et m’encourager", sourit l’athlète, qui prépare son prochain objectif: le championnat de Belgique de course de montagne le 30 avril à Vresse-sur-Semois.

Olivier Remacle victime de crampes

Évidemment un peu déçu de monter sur la deuxième marche du podium, le Montzenois Olivier Remacle se montrait lucide et beau joueur au terme de sa course. "Je ne savais pas qui était sur la ligne de départ. Je connaissais Jean de nom, mais je ne savais pas que c’était lui. Je suis parti vite et j’ai vu qu’il décrochait rapidement donc je me suis dit qu’il ne suivrait pas très longtemps. J’ai poursuivi mon effort jusqu’à la piste de ski mais j’ai commencé à avoir des crampes au moment des relances. J’ai géré mes crampes jusqu’à Bérinzenne où il est revenu sur moi. On a descendu ensemble, puis à Cherville je n’ai pas su suivre", regrette le trentenaire. "C’est un objectif que je m’étais fixé il y a quinze jours, car tout allait bien et les sensations étaient bonnes aux entraînements. Mais je ne vais pas chercher des excuses car je termine deuxième, Jean était très fort aujourd’hui", souligne Olivier Remacle.

Pour compléter le podium, c’est le Theutois Régis Ramelot qui termine à la troisième place en bouclant le parcours en 1h23’50’’. À noter que 502 joggeurs ont pris part à cette édition 2023 des 21 km des Crêtes de Spa.